А. Артамонов посетил Хвастовичский район Калужской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал ход строительства крупного животноводческого комплекса.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области посетил с рабочей поездкой Хвастовичский район Калужской области.

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Совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой ШапшаВладислав ВалерьевичВременно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области и министром сельского хозяйства региона Леонидом Громовым сенатор осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи.

Здесь планируется создание крупного животноводческого комплекса. Стоимость проекта – три миллиарда рублей, строительство будет вестись за счет средств инвестора.

Анатолий Артамонов с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи

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Анатолий Артамонов с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи

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Анатолий Артамонов с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи

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Анатолий Артамонов с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи

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Анатолий Артамонов с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи

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Анатолий Артамонов с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрел строящиеся объекты на территории АПК «Троицкий» в селе Пеневичи

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Сейчас на месте будущего животноводческого комплекса ведутся работы по подготовке стройплощадки, подведена линия электропередач, начались бетонные работы.

Анатолий Артамонов проинспектировал ход строительства. Сенатор дал высокую оценку проекту и темпам его реализации.

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