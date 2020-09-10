А. Артамонов: Разработан законопроект, направленный на дальнейшую легализацию алкогольного рынка

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, документ позволит увеличить поступления в региональные бюджеты.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области и первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области разработали законопроект «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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Как пояснил Анатолий Артамонов, законопроект направлен на дальнейшую легализацию алкогольного рынка и совершенствование механизмов осуществления государственного контроля, в том числе за розничной продажей алкогольной продукции.

По словам сенатора, в настоящее время региональные власти не наделены полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В то же время, в обязанности органов власти субъектов РФ входит контроль за розничной продажей алкоголя.

Законопроектом предлагается наделить уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в ЕГАИС, в рамках осуществляемых контрольно-надзорных мероприятий.

Таким образом, по словам Анатолия Артамонова, вносимые изменения позволяют четко определить источники получения органами государственной власти информации для проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, а также разграничить полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации при осуществлении указанных контрольных мероприятий.

«Мы упорядочили региональный контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции и, благодаря новым полномочиями, он будет осуществляться проще и удобнее. Разработанный нами законопроект позволит увеличить поступления от реализации алкоголя в региональные бюджеты, что крайне важно для нынешнего состояния экономики», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

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