А. Климов: Существуют признаки вмешательства извне во внутренние дела РФ в период подготовки Единого дня голосования

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации обратился с заявлением к представителям СМИ.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов обратился с заявлением к представителям средств массовой информации. Сенатор сообщил о признаках вмешательства извне во внутренние дела Российской Федерации в период подготовки единого дня голосования.

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Как отметил парламентарий, по итогам летнего мониторинга Временной комиссией СФ установлено, что после принятия конституционных новаций, укрепивших законодательное обеспечение российского суверенитета, Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попытки вмешательства во внутренние дела России.

Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и приуроченный к президентским выборам в Республике Беларусь

«События июля — августа показали справедливость такого рода выводов. Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и приуроченный к президентским выборам в Республике Беларусь», — сказал Андрей Климов.

Сенатор добавил, что внутри самой России основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в ряде субъектов РФ во время намеченных на 13 сентября выборов в региональные парламенты.

«Однако ни события в Беларуси, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления», — подчеркнул парламентарий.

Андрей Климов сообщил, что в целях дестабилизации политической ситуации в России из‑за рубежа делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления своих ставленников.

Законодатель также отметил, что одновременно формируются команды неких блогеров, которые при зарубежном покровительстве проводят в отношении граждан России разнообразные мероприятия агитационно-пропагандистского характера.

По словам Андрея Климова, Временная комиссия СФ продолжит мониторинг ситуации и рассмотрит его результаты, с учетом итогов Единого дня голосования, на очередном заседании во второй половине сентября. «Тогда же нами будут рассмотрены предложения по адекватному законодательному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской Конституции», — подчеркнул сенатор.

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