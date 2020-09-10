Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в Кировской области сенатор провел открытый урок парламентаризма для студентов.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в рамках работы в регионе провел ежегодный открытый урок парламентаризма для студентов Волго-Вятского института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Студентам, выбравшим профессию юриста, крайне важно понимать значение института парламентаризма в истории страны и ее современной политической системе

На встрече с первокурсниками законодатель рассказал о развитии парламентаризма в современной России, порядке формирования и взаимодействия двух палат Федерального Собрания, полномочиях сенаторов и задачах, которые они решают в повседневной работе, особенностях межпарламентской деятельности.

Вячеслав Тимченко в рамках работы в регионе провел ежегодный открытый урок парламентаризма для студентов Волго-Вятского института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина

«Студентам, выбравшим профессию юриста, крайне важно понимать значение института парламентаризма в истории страны и ее современной политической системе, а также иметь обширные, четко структурированные знания относительно всех аспектов формирования и работы Федерального Собрания», — отметил Вячеслав Тимченко.

Вячеслав Тимченко в рамках работы в регионе провел ежегодный открытый урок парламентаризма для студентов Волго-Вятского института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина

В завершение урока сенатор ответил на вопросы студентов, которые касались широкого круга тем — от взаимодействия парламентария с молодежными организациями до его личного пути в политике.

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