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#НПО Энергомаш#ВЦРД#ИСРД10.09.2020 11:22

ВЦРД запустил проект подготовки рабочих кадров под новое оборудование

Воронежский центр ракетного двигателестроения (ВЦРД, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») заключил с Воронежским строительно-политехническим колледжем договор о подготовке работников по профессии «Оператор станков с программным управлением». Указанный проект предназначен для формирования кадрового состава рабочих специальностей под закупаемое предприятием новое оборудование в рамках реализуемых инвестиционных проектов расширения производства продукции по основной и гражданской тематике.

Набор в группы проводится из людей, не имеющих рабочей профессии, но желающих ее приобрести и в дальнейшем трудиться на предприятии. Таким образом, обучающиеся сразу получат не только новую профессию, но и гарантию трудоустройства. Обучение будет осуществляться на оборудовании ВЦРД под руководством специалистов колледжа и наставников российского предприятия. На время подготовки каждый обучаемый получит стипендию от предприятия, а после успешного завершения обучения — подъемные деньги при трудоустройстве.

Заместитель директора по персоналу и социальной политике Конструкторского бюро химавтоматики Константин Фомин: «Политехнический колледж является для нас ключевым партнером в области подготовки кадров рабочих специальностей. Располагая современной материальной базой, станками с ЧПУ, квалифицированными педагогами, он уже многие годы обучает молодежь по востребованным у нас профессиям. С учетом расширения объемов и номенклатуры производимой продукции мы решили совместно опробовать новые целевые формы подготовки рабочих. Уверен, что это будет полезный опыт».

Директор Воронежского строительно-политехнического колледжа Алексей Облиенко: «Сейчас для многих предприятий все острее звучит вопрос подготовки рабочих кадров. Воронежский центр ракетного двигателестроения, созданный на базе ВМЗ и КБХА, сегодня продолжает создавать сложную, наукоемкую технику, занимается серийным производством ракетных двигателей и разработкой новых образцов. Поэтому в Воронеже это предприятие наши выпускники рассматривают в числе первых при определении с трудоустройством. Вместе с предприятием мы участвуем в профориентационной работе среди школьников, в обучении „целевиков“, в организации конкурсов профессионального мастерства. Еще одно направление нашего сотрудничества, безусловно, поможет развитию среднего профессионального образования в нашем городе».

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