В Гиагинском районе завершилось строительство межпоселкового газопровода к 4 населенным пунктам

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 сентября 2020, 15:45

Компания АО «Газпром газораспределение Майкоп» завершила строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 13,5 км в Гиагинском районе Республики Адыгея.

«В настоящий момент основные строительно-монтажные работы на объекте завершены. Газопровод находится в стадии пуско-наладочных работ и проходит подготовку к сдаче в эксплуатацию населению», — пояснил начальник управления по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп» Денис Грицкевич.

Новый газопровод обеспечит газом 153 домовладения в хуторах Козополянский, Карцев, Днепровский и Колхозный. Объект построен в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

Справка

В рамках Программы газификации регионов Российской Федерации для газификации Республики Адыгея в 2005–2019 гг. ООО «Газпром межрегионгаз» были инвестированы средства в объеме порядка 1,245 млн рублей.

В результате построено 17 объектов газификации протяженностью порядка 191,97 км. Созданы условия для газификации 6664 домовладений и 28 котельных. Уровень газификации природным газом с 2005 года вырос на 23,5% и по состоянию на 01.01.2020 составил 95,7% (в целом по России 70,1%).

ООО «Газпром инвест» выступает единым техническим заказчиком в рамках инвестиционной деятельности ПАО «Газпром», курирование деятельности в рамках программ газификации регионов РФ осуществляет филиал «Газпром газификация».

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