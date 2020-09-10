В. Кравченко: В Томской области есть все условия, чтобы молодые таланты находили применение своим знаниям и умениям

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил победителей конкурса Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в ходе работы в регионе поздравил школьников и учащихся среднего профессионального образования — победителей конкурса Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований.

Сенатор выразил благодарность председателю Законодательной Думы Томской области Оксане Козловской КозловскаяОксана ВитальевнаПредседатель Законодательной Думы Томской области за приглашение принять участие в мероприятии.

Церемония награждения проходила на площадке Законодательной Думы Томской области в два этапа: в ходе первого были награждены 20 лауреатов — школьников и учащихся среднего профессионального образования. На втором этапе награды были вручены 15 победителям в номинации «Молодые ученые».

Владимир Кравченко поздравил победителей конкурса Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований

По словам Владимира Кравченко, конкурс проходил уже в семнадцатый раз и стал одной из визитных карточек Законодательной Думы региона.

Многие лауреаты этой премии уже стали выпускниками ведущих университетов России и с успехом трудятся там, где требуется системный склад ума, умение работать на результат

«Многие лауреаты этой премии уже стали выпускниками ведущих университетов России и с успехом трудятся там, где требуется системный склад ума, умение работать на результат и постоянное самосовершенствование», — отметил сенатор.

Он также добавил, что руководство региона создает все условия для того, чтобы талантливые выпускники оставались учиться и работать на территории Томской области.

«В области создана уникальная система, позволяющая раскрыть потенциал молодых людей: функционируют одиннадцать вузов, в числе которых два национальных исследовательских университета и четыре федеральных государственных образовательных организаций высшего образования».

По словам сенатора, в 2019 году общий объем финансирования научно-образовательного комплекса региона составил 28,8 млрд руб. В планах — создание в Томске и области Межуниверситетского кампуса мирового класса для российских и иностранных студентов, Научно-образовательного центра мирового уровня и пилотной федеральной площадки по экспорту образования и адаптации иностранных студентов.

«Томск — единственный город в стране, в уставе которого закреплена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. Кроме того, в регионе имеется качественная инфраструктура, направленная на внедрение и коммерциализацию научных разработок. У нас есть все необходимое для того, чтобы молодые таланты развивались и находили применение своим знаниям и умениям», — отметил Владимир Кравченко.

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