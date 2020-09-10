В Республике Карелия вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в составе организованной группы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Петрозаводский городской суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении участницы организованной преступной группы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что злоумышленница, действуя в составе организованной группы, используя базу персональных данных граждан, звонила и представлялась сотрудницей Пенсионного фонда РФ. Она сообщала потерпевшим ложную информацию о якобы наличии у них права на дополнительные выплаты и убеждала посредством электронного кошелька перевести деньги на банковский счет. Всего установлено около 200 подобных фактов.

Уголовное дело в отношении женщины было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого она дала подробные показания об обстоятельствах совершения ею преступлений в отношении граждан, проживающих на территории г. Петрозаводска.

Общая сумма похищенных средств составила более 600 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности злоумышленнице и по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба.

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