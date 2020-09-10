И. Рукавишникова: На приеме граждан дончане затронули вопросы жилищного, земельного, санитарного законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела сентябрьский дистанционный личный прием жителей Ростовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан в дистанционном формате.

Смотрите также

Вопросы, волнующие дончан, касались сфер жилищного, земельного, санитарного законодательства, тарифов на услуги ЖКХ, получения медицинской паллиативной помощи, получения медиками доплат за помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Затрагивались также темы обеспечения объектами социальной инфраструктуры жителей новых районов Ростова-на-Дону, строительства на их территории школы и поликлиники.

От жителей Миллеровского района области к сенатору поступило обращение по проблеме несвоевременного вывоза мусора.

«Миллеровцы совершенно справедливо предъявляют претензии к организации-подрядчику, которая выиграла конкурс на уборку территории и вывоз мусора, но недобросовестно исполняет свои обязательства. В администрацию района направлен сенаторский запрос, решение проблемы взято на контроль», — отметила Ирина Рукавишникова.

Парламентарий добавила, что органы местного самоуправления готовятся решить вопрос в судебном порядке и обязать данного подрядчика к выполнению контракта, либо сменить подрядчика и взыскать неустойку. Сенатор выразила уверенность, что в ближайшее время проблема будет решена.

MIL OSI