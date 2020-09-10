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#Роскосмос#Главное#Большая перемена10.09.2020 08:38

На «Большой перемене» дан старт полуфиналам

В среду, 9 сентября 2020 года, стартовали полуфиналы Всероссийского конкурса для учащихся школ «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первая серия полуфиналов пройдет в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах (Нижегородской, Московской областях и Республике Крым). Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской области, Московской области и Республике Крым.

Участие в мероприятиях на площадке Детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» Московской области принял летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин с мотивационной лекцией «Как найти профессию мечты», в которой приняли участие 235 школьников из Подмосковья, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

Всего с 9 сентября по 25 октября 2020 года состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6 000 старшеклассников. Вместе со школьниками в полуфиналах конкурса принимают участие их педагоги. В целях соблюдения мер безопасности для педагогов предусмотрены отдельные площадки, участвовать они будут в очном и дистанционном форматах.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября этого года.

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