Новым послом федерального проекта «Спорт – норма жизни» стал призёр Паралимпийских игр по следж-хоккею Дмитрий Лисов

Source: Russia Ministry of Sport

9 сентября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил звезду амбассадора федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» капитану сборной команды России по следж-хоккею, серебряному призёру Паралимпийских зимних игр 2014 года Дмитрию Лисову.

В церемонии также принял участие первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Мероприятие состоялась в первом перерыве матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами «Спартак» (Москва) и «Салават Юлаев» (Уфа). Игра прошла при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни».

«Хочу поздравить всех с началом Чемпионата по хоккею, спорт возвращается, мы возвращаемся к обычной жизни. Дмитрий своим примером показывает, как надо любить спорт и заниматься спортом. Очень благодарен руководству Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги и клубу «Спартак» за активное участие в нашем проекте», – отметил Олег Матыцин.

«Для меня большая ответственность и радость стать послом федерального проекта «Спорт – норма жизни», – поделился впечатлениями Дмитрий Лисов. – Я всеми силами буду пропагандировать спорт, здоровый образ жизни. Может быть, профессиональными спортсменами люди не станут, но с полным здоровьем человек может достичь большего, жить дольше и качественнее. И это действительно эмоциональный заряд, заряд характера на всю дальнейшую жизнь».

Для хоккейного клуба «Спартак» встреча с уфимцами стала первой домашней игрой в сезоне 2020/2021. Красно-белые одолели соперника со счётом 5:3 и одержали вторую победу подряд.

Для зрителей матча были доступны брендированные фотозоны, зона аэрохоккея и настольного хоккея, активности с талисманами хоккейного клуба «Спартак» и ряд других спортивных активаций. Все болельщики, пришедшие на матч, получили защитные маски с логотипами ХК «Спартак» и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Напомним, что первым послом федерального проекта стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призёр Олимпийских зимних игр 2018 года Евгения Медведева.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструктуры. К 2030 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70 процентов от всего населения страны.

Фото: Андрей Голованов, Сергей Киврин @golovanov_kivrin1985

Пресс-служба Минспорта России

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