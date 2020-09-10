Олег Матыцин и Александр Дюков открыли в Казани физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, в Казани состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, построенного в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Очень рад, что федеральный проект «Спорт – норма жизни» даёт возможность всем семьям заниматься спортом и получать радость от движения, – сказал Олег Матыцин. – Благодарю руководство Республики Татарстан за то внимание, которое в регионе уделяется развитию физической культуры и спорта, подготовке кадров. Важно, чтобы в сфере спорта работали профессионально подготовленные тренеры и инструкторы. В Татарстане высокая обеспеченность спортивными объектами – это пример для других регионов страны. Задача Министерства спорта, чтобы у всех россиян была возможность заниматься физической культурой и спортом в комфортных условиях. Сейчас в Минспорте России мы разрабатываем для регионов некий критерий обеспеченности спортивными объектами. Это касается как крупных городов, так и сельской местности».

На территории ФОКа расположены футбольное поле размером 94х49 метров, хоккейная коробка, зона для занятий воркаутом, легкоатлетический сектор. На новом футбольном поле будут тренироваться воспитанники спортивной школы «Приволжанин». Здесь же будут проводить уроки физической культуры учащиеся близлежащих учебных заведений.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструктуры. К 2030 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70 процентов от всего населения страны.

В ходе церемонии открытия ФОКа Олег Матыцин вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» шести жителям Казани. Среди них – председатель профсоюзного комитета казанского стадиона «Трудовые резервы» Александр Коровин, а также юные спортсмены Эмилия и Матвей Клименко. Эмилия – обладательница третьего взрослого разряда и является призёром открытых российских первенств по спортивной акробатике. Матвей уже на протяжении пяти лет занимается спортивной гимнастикой и выполняет нормативы на третий взрослый разряд.

С 2015 по 2020 год в Республике Татарстан создана и организована работа 51 центра тестирования ГТО. За пять лет внедрения к физкультурно-спортивному движению присоединился 737 221 житель Республики (зарегистрированы на Интернет-портале www.gto.ru), из них 451 340 человек приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. За весь период внедрения комплекса нормативы на знак отличия ГТО выполнили 163 353 татарстанца, в том числе 68 122 человека – на золотой знак отличия, 59 321 человек – на серебряный, 35 910 человек – на бронзовый.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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