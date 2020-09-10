Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, в рамках рабочего визита в Казань (Республика Татарстан) Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма.

Ректор вуза Юсуп Якубов вместе со своими коллегами представил Министру результаты десятилетней работы Академии. Олегу Матыцину рассказали о новом направлении обучения в магистратуре тренеров по функциональной диагностике и новых форматах преподавания учебных дисциплин медико-биологического цикла, а также представили внутреннюю цифровую среду вуза, которая позволила Академии в этом году полностью дистанционно завершить обучение выпускников и провести приёмную кампанию.

Министр понаблюдал за телемостом с представителями нескольких регионов Приволжского федерального округа, ставших слушателями программ переподготовки в рамках реализации вузом федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Олег Матыцин провёл встречу со спортивной общественностью Республики Татарстан, а также с капитанами 14 студенческих команд Поволжской академии, которые в конце сентября станут участниками Всероссийской летней универсиады в Екатеринбурге.

Министр посетил Федеральный спортивно-тренировочный центр гребных видов спорта, где встретился со спортсменами сборной России по академической гребле, проводящими на гребном канале Казани тренировочные сборы перед Чемпионатом России, и студенческой командой гребцов Поволжской академии, ставшими в прошлом году чемпионами Студенческой гребной лиги России.

Здесь же Олегу Матыцину презентовали возможности отделения восстановительной медицины в спорте, которое Поволжская академия открыла на объекте в рамках деятельности своего учебно-научного центра технологий подготовки спортивного резерва. Главная задача нового вузовского подразделения – медико-биологическое сопровождение и восстановление спортсменов всех возрастов. Современное оборудование и различные восстановительные методики и процедуры в комплексе позволят спортивным врачам диагностировать и совместно с тренерами контролировать и совершенствовать деятельность спортсменов для достижения наилучших результатов. Кроме того, результаты работы отделения восстановительной медицины будут активно использоваться в образовательной и научно-исследовательской работе студентов, аспирантов и преподавателей вуза.

До конца сентября отделение работает в тестовом режиме и обслуживает интересы студенческих команд Академии. Но уже в октябре услугами специалистов-профессионалов смогут воспользоваться все желающие, занимающиеся физической культурой и спортом.

«Поволжская академия была одним из фундаментальных факторов при подготовке к Всемирной летней универсиаде 2013 года, – отметил Олег Матыцин. – Здесь создана современная инфраструктура. Со временем авторитет Академии значительно вырос, что подтверждает её участие во многих проектах. Важно, что здесь идёт планомерная работа и тесное взаимодействие и со спортивными федерациями, и с регионами».

Фото: пресс-служба Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI