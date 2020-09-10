Олег Матыцин принял участие в открытии спортивных объектов в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Казани (Республика Татарстан). В регионе были торжественно открыты спортивные объекты, построенные за счёт бюджета Республики в честь 100-летия образования Татарской АССР.

Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в торжественном открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.

В режиме видеоконференции также были открыты футбольный манеж «Максат» (г. Казань), спортивный комплекс «Импульс» (г. Буинск), универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» (с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района), крытый плавательный бассейн «Тамчы» (с. Муслюмово).

Олег Матыцин поздравил всех жителей Республики со 100-летием образования Татарской АССР.

«Мы всегда благодарны президенту Татарстана и его дружной команде за внимание к развитию спорта, за создание всех условий для спорта высших достижений, а главное – за развитие массового спорта, детского спорта, – отметил руководитель Минспорта России. – Открытие сегодняшних манежей – ещё одно тому подтверждение. Без создания современной инфраструктуры невозможно обеспечить занятия спортом. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу – к 2030 году достигнуть планки в 70% занимающихся спортом в стране. И строительство таких вот современных комплексов – это важнейший вклад в реализацию этой задачи».

Президент РФС Александр Дюков отметил, что возведение таких спортивных объектов является подтверждением системного подхода Республики к развитию массового спорта. Он подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих футбольных регионов страны.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил: «У нас была мечта – построить в Татарстане крытые футбольные манежи, чтобы дети могли играть в футбол круглогодично. Слова благодарности строителям, которые возвели объекты в короткие сроки».

В Республике Татарстан созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. По итогам 2019 года количество спортивных сооружений составило более 11 тысяч, в том числе около 2000 спортивных залов, более 1100 футбольных полей (стадионы, манежи, универсальные спортивные площадки), более 230 чаш плавательных бассейнов, около 50 ледовых арен.

Фото: Марсель Бадыкшин / пресс-служба Президента Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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