О. Алексеев провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассмотрел обращения, связанные с обеспечением жизнедеятельности жителей Саратовской области.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе провел прием граждан. Общение с жителями проходило как в очной форме, так и в режиме телефонной связи. Сенатор рассмотрел обращения, связанные, в основном, с обеспечением жизнедеятельности населения.

Олег Алексеев провел прием граждан

К парламентарию, в частности, обратилась жительница села Липовка Энгельсского района. Заявительница попросила поддержки для включения сельского клуба в программу ремонта, для создания необходимых условий для приезжающих туристов.

Как пояснил Олег Алексеев, это поселение было основано как немецкая колония, входило в состав Республики немцев Поволжья. В селе сохранилась лютеранская кирха, построенная в 1906 г. «В настоящее время через Липовку проходит туристический маршрут «Моя Россия», приезжают и потомки поволжских немцев. Необходима соответствующая инфраструктура. Приятно, когда в селе, городе есть неравнодушные жители, желающие, чтобы их малая Родина оставалась любимым местом, куда хочется вернуться», – отметил парламентарий.

Олег Алексеев подчеркнул, что все вопросы и просьбы граждан должны быть тщательно проработаны и изучены.

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