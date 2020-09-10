Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур10.09.2020 15:09

Предстартовая подготовка пилотируемого корабля «Союз МС-17»

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают работы в соответствии с графиком предполетных испытаний транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». После доставки на полигон он оставался в режиме хранения на территории монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома.

4 августа 2020 года корабль был расконсервирован и установлен в стенд технического комплекса для выполнения плановых операций начального этапа наземной подготовки. В настоящее время космический корабль проходит автономные испытания, успешно завершая цикл проверочных включений служебной аппаратуры и тестирования бортовых систем, диагностику электронно-вычислительного и радионавигационного оборудования. Следующим этапом предполетной подготовки корабля «Союз МС-17» будет проверка герметичности отсеков корабля в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» к Международной космической станции запланирован на 14 октября 2020 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Корабль должен доставить на борт МКС участников 64-й основной экспедиции.

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