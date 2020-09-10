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#НПО Энергомаш#Главное#Протон-ПМ#диверсификация10.09.2020 14:19

Протон-ПМ представил Юрию Борисову направления диверсификации

Вчера, 9 сентября 2020 года, руководство компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») представило заместителю председателя Правительства РФ Юрию Борисову и главе Пермского края Дмитрию Махонину направления диверсификации производства. Всего в выставке продукции промышленных предприятий Пермского края приняли участие 19 компаний, в том числе НПО «Искра», пермские предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации, «Морион», Пермский пороховой завод, «Промобот» и др.

Руководитель проекта «Технополис „Новый Звёздный“» Сергей Толчин рассказал вице-премьеру и главе региона об участии Протон-ПМ в кооперации по созданию газотурбинной техники. В частности, на загородной площадке предприятия в Новых Лядах функционируют сборочно-испытательный комплекс газотурбинных электростанций и многоцелевой адаптивный стенд испытаний газотурбинных установок мощностью до 40 МВт. Предприятие изготавливает комплектующие и осуществляет сборку ГТЭС для «ОДК-Авиадвигатель», а также испытывает ГТУ для «ОДК-Пермские моторы».

На стенде Протон-ПМ были представлены и литые заготовки деталей авиационных двигателей, которые предприятие производит в интересах «ОДК-ПМ». Кроме того, Юрию Борисову и Дмитрию Махонину рассказали о таком перспективном направлении, как производство специального оборудование и оказание услуг по изготовлению деталей методом гибридной аддитивной наплавки, которое создаётся в сотрудничестве с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и рядом малых инновационных предприятий.

Сергей Толчин, руководитель проекта «Технополис „Новый Звёздный“»: «Все предприятия пермского кластера ракетного и авиационного двигателестроения имеют видение своего стратегического развития, реализуют инвестпроекты, которые поддерживаются как федеральными, так и региональными властями. Всё это позволяет осваивать изготовление не только профильной продукции, но и, используя сложившуюся производственную кооперацию, создавать надёжную газотурбинную технику и другие изделия гражданского назначения».

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