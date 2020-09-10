Сахалинские газовики усиливают меры по взысканию задолженности по оплате за газ с неплательщиков

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 сентября 2020, 20:10

Компания-поставщик газа «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» вынуждена обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности с недобросовестных абонентов.

С начала года газовики подали иски в отношении 150 сахалинских абонентов, совокупная задолженность которых составляет порядка 1,3 млн рублей. В отношении 92 должников суд уже вынес свое решение, а судебные приказы были переданы в Федеральную службу судебных приставов для дальнейшего взыскания.

Прежде чем обратиться в суд, газовики многократно предлагают оплатить потребленный природный газ, уведомляя неплательщиков о необходимости погашения образовавшейся задолженности разными способами: проводят обзвон и разъяснительную работу о последствиях неоплаты и способах погашения долга (в т. ч. дистанционных), рассылают смс-сообщения, вручают уведомления нарочно.

«Чтобы не допустить крайних мер, мы убедительно просим наших абонентов своевременно оплачивать поставленный газ и передавать показания газового счетчика в срок, установленный законом. Это позволит избежать начислений по среднемесячным показаниям прибора учета газа и нормативам потребления, а, следовательно, сэкономит бюджет», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин.

Справка

Передача показаний приборов учета газа и оплата услуг газоснабжения для жителей Сахалинской области доступна в сервисе «Мойгаз.смородина.онлайн», а также в банках, отделениях почтовой связи и через терминалы самообслуживания.

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