Сенаторы приняли участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарии обсудили доклад о принципах и гарантиях адвокатам, ситуацию в Республике Беларусь и тему искусственного интеллекта.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приняли участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

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В ходе заседания Александр Башкин представил доклад на тему «Принципы и гарантии адвокатов» по итогам своей проделанной работы. Сенатор проинформировал коллег о том, что документ посвящен необходимости обеспечения гарантий деятельности адвокатов на европейском континенте. «Принцип верховенства права обеспечивается эффективным отправлением правосудия. Но, судебная система не может функционировать без адвокатов. Адвокат — важный участник судебного процесса», — отметил законодатель.

По его словам, существует солидный свод обязательных международных стандартов по уважению и защите прав адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности, который, по его мнению, должен быть дополнен Конвенцией о профессии адвоката.

Важно, считает парламентарий, чтобы Ассамблея выразила свою озабоченность в связи с продолжающимися нарушениями профессиональных прав адвокатов. «Мы должны настаивать на том, чтобы государства соблюдали свои обязательства. Необходимо соблюдать стандарты других международных документов, включая Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов. Надо понимать, что в некоторых случаях стандарты могут отличаться, например, в период борьбы с терроризмом, организованной преступностью или отмыванием денег. Но даже такие ситуации не дают властям право нарушения адвокатской тайны. Эти моменты должны быть тщательно регламентированы, и любые исключения должны применяться с осторожностью», — заявил Александр Башкин.

По итогам Комиссия приняла предложенные российским сенатором проекты Резолюции ПАСЕ и Рекомендации Комитету министров Совета Европы.

В ходе обсуждения был принят блок документов по тематике искусственного интеллекта. Сергей Фабричный внес ряд поправок к резолюции «Нейрокомпьютерный интерфейс: новые права или новые угрозы основным свободам?».

При обсуждении в ходе заседания текущей ситуации в Белоруссии Александр Башкин заявил, что следует поддерживать стремление суверенного народа самостоятельно решать свою судьбу любыми законными методами. В свою очередь Сергей Фабричный подчеркнул, что никто не вправе диктовать свои условия суверенным государствам. Он также высказал свою позицию, что попытки потребовать проведение повторных президентских выборов – вмешательство в дела суверенного государства.

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