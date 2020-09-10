С. Березкин оценил ход работ по благоустройству Советской площади города Данилов

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Реализуемый здесь проект «Даниловский променад – неразрывный прогулочный маршрут».

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе вместе с главой Даниловского муниципального района Ярославской области Александром Смирновым и исполняющей обязанности главы городского поселения Данилов Мариной Смирновой оценил ход работ по благоустройству Советской площади города Данилов.

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Этот масштабный для небольшого городка проект под названием «Даниловский променад – неразрывный прогулочный маршрут» реализуется в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект стал победителем прошлогоднего конкурса. Для его реализации будет направлено 60 миллионов рублей. Согласно концепции проекта, территория площадью 2,7 га станет «Раскрытой книгой истории города».

«Малые города и исторические поселения Ярославской области ежегодно участвуют в конкурсе, и при поддержке правительства региона регулярно выходят победителями. Так, в 2020 году в число победителей Всероссийского конкурса вошли Углич и Переславль-Залесский», — отметил сенатор.

По его словам, подобные проекты являются своеобразными драйверами в создании комфортной для жителей городской среды, дают солидные возможности для развития поселений, повышают туристическую привлекательность региона.

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