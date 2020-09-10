Source: Russia – Council of the Federation

В Таловском районе жители обсудили с сенатором приоритетные вопросы развития сельских территорий.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области совершил рабочую поездку в Таловский район Воронежской области.

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В рамках работы в регионе парламентарий совместно с депутатами областной Думы Александром Евсеевым и Виктором Буздалиным провел ряд встреч с местными жителями, в ходе которых обсуждались насущные проблемы сельских поселений.

В частности, обсуждались вопросы развития дорожной сети, водоснабжения, перевод школьных котельных на газовое топливо, ремонт домов культуры, объектов образования и здравоохранения.

Одной из наиболее острых потребностей жителей была названа необходимость строительства детского сада в рабочем поселке Таловая.

Сергей Лукин выразил уверенность, что создание комфортных условий на селе, рост благосостояния жителей необходимы для предотвращения оттока трудоспособного населения, улучшения демографической ситуации и привлечения молодежи.

По словам вице-губернатора региона Виктора Логвинова, на сегодняшний день в Воронежской области применяются действенные инструменты для решения этих задач. Прежде всего, это участие в национальных проектах, федеральная госпрограмма комплексного развития сельских территорий, областная адресная инвестиционная программа, а также региональные программы капремонта, софинансирования «50 на 50» и строительства дорог в сельских населенных пунктах.

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