Source: Russia – Council of the Federation

Снижение доли контрафактной продукции на рынке упакованной воды после введения цифровой маркировки может стать важным источником роста для легальных производителей, считает сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области прокомментировал итоги совещания Президента России с членами Правительства РФ, где обсуждались, в том числе, вопросы развития системы маркировки товаров.

Сенатор отметил, что в рамках указанного совещания Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представил доклад о проделанной работе и сообщил, что на данный момент принята необходимая нормативная база, начала функционировать специализированная информационная платформа, определен единый оператор системы маркировки, ежегодно расширяется перечень товаров подлежащих цифровой маркировки.

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Сергей Митин напомнил, что по инициативе Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и при поддержке Совета Федерации принято решение о проведении в 2020 г. добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации вод. Соответствующее постановление принято Правительством РФ 23 марта текущего года.

По словам сенатора, обеспечение населения страны качественной питьевой водой – важная государственная задача, находящаяся в фокусе особого внимания Совета Федерации и лично Председателя Совета Федерации.

Для решения этой многофакторной задачи в стране создается и планомерно совершенствуется комплексная система прослеживаемости качества и безопасности упакованной питьевой воды

«Для решения этой многофакторной задачи в стране создается и планомерно совершенствуется комплексная система прослеживаемости качества и безопасности упакованной питьевой воды, как одного из социально значимых видов пищевой продукции. Маркировка упакованной питьевой воды средствами идентификации – один из современных технологичных инструментов определения легальности товара», — подчеркнул законодатель. «По имеющейся в Совете Федерации информации, проблема контрафактной продукции продолжает оставаться актуальной для отрасли. При этом данные о доле соответствующей продукции на рынке разнятся».

Сергей Митин напомнил, что, учитывая государственную значимость вопроса, в Совете Федерации специально создана Рабочая группа по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

В рамках своей деятельности рабочая группа, в том числе анализирует информацию о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и норм технического регулирования при производстве и реализации упакованной питьевой воды в целях выработки конструктивных решений по их предотвращению.

«Снижение доли контрафактной продукции на рынке упакованной воды после введения обязательной цифровой маркировки может стать важным источником роста для легальных производителей. С помощью электронной маркировки каждый потребитель будет иметь возможность знать, какую воду он приобретает, откуда взята эта вода, и соответствует ли она требованиям, установленным российским и международным законодательством», — заявил Сергей Митин.

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