А. Башкин: Определены кандидаты на должность главы Астрахани

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является председателем конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Астрахани провела собеседование с конкурсантами и определила кандидатов на должность городского главы. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Сенатор представляет с верхней палате парламента исполнительный орган государственной власти Астраханской области.

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По словам Александра Башкина, конкурс признан состоявшимся. Определены два кандидата — Ринат Аюпов и Мария Пермякова. Городская Дума нового, седьмого, созыва на первом пленарном заседании изберет главу города из этих двух кандидатур.

Желающих стать градоначальником было четверо. Это депутат Думы Астраханской области, генеральный директор компании «ВТС – экспедирование» Ринат Аюпов, председатель ТСЖ «Вектор» Николай Богданов, исполняющая обязанности главы администрации города Мария Пермякова и депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин. Каждый из них рассказал о своей программе основных направлений социально-экономического развития Астрахани, ответил на вопросы. Члены комиссии, в частности, интересовались знанием нормативно-правовой базы, опытом работы на руководящих должностях.

В состав конкурсной комиссии входит шесть человек. Половина назначена депутатами муниципального образования, другая – губернатором региона. Заместитель председателя комиссии — председатель комитета по регламенту и депутатской этике городской думы города Астрахани Владимир Кулагин.

«Следует поблагодарить всех участников конкурса независимо от их личных результатов за активную гражданскую позицию, любовь к родному городу и желание сделать его лучше», — сказал сенатор, подводя итоги конкурса.

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