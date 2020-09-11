А. Епишин обсудил с руководителями предприятий авиационной и космической отрасли вопросы совершенствования федерального законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г.И. Северина.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области посетил научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г.И. Северина.

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Состоялось расширенное заседание Совета директоров Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов «АВИСА», посвященное вопросам законодательного обеспечения государственного регулирования формирования цены на продукцию, поставляемую по госзаказу.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня были высказаны предложения о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе». Данные изменения, по мнению участников совещания, должны быть направлены на обеспечение скоординированных действий всех заинтересованных сторон, участвующих в процессе ценообразования по государственному оборонному заказу (ГОЗ).

Андрей Епишин посетил научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г.И. Северина

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Андрей Епишин посетил научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г.И. Северина

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Андрей Епишин посетил научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г.И. Северина

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Андрей Епишин посетил научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г.И. Северина

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В частности, предлагается законодательно обеспечить механизм формирования единого для всех заинтересованных участников ГОЗ порядка и правил определения состава затрат (с учетом отраслевых особенностей), относимых на себестоимость продукции по ГОЗ, учитывающего особенности всех видов продукции, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сервисное обслуживание, ремонт, утилизацию и прочие работы.

Андрей Епишин предложил дополнительно проанализировать озвученные участниками совещания проблемы государственного регулирования цен в рамках ГОЗ и рассмотреть необходимость внесения на законодательном уровне изменений, которые позволят совершенствовать структуру управления ценообразованием в сфере государственного оборонного заказа.

«Принятие предлагаемых изменений, устанавливающих требование определения минимального и предельного уровня прибыли при расчете цены продукции по государственному контракту, позволит соблюсти баланс интересов между государственным заказчиком и головным исполнителем, между желанием получить продукцию по минимальной цене и достаточностью прибыли у предприятий отрасли для ее развития», — отметил Андрей Епишин.

Сенатор также обратил внимание на необходимость преодоления инерции сложившихся стереотипов, повышения рациональности использования бюджетных средств и управляемости процессом роста цен.

Участники совещания приняли решение о продолжении диалога, направленного на выработку совместных предложений по совершенствованию государственного регулирования в сфере ценообразования на продукцию, поставляемую по ГОЗ. При этом должны учитываться условия разработки и внедрения методов и моделей поиска и достижения эффективных ценовых компромиссов.

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