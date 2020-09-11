В Иркутске состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Байкал»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 сентября, в Иркутске состоялась торжественная церемония открытия Ледового дворца «Байкал». Строительство уникального для России объекта, рассчитанного на шесть тысяч зрителей, велось в рекордные сроки. Со знаменательным событием жителей Иркутской области поздравил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, находящийся с рабочим визитом в Приангарье.

«Большое удовольствие видеть сегодня на льду представителей фигурного катания, конькобежного спорта, кёрлинга и, конечно, русского хоккея, – сказал Олег Матыцин. – Мы делаем всё, чтобы наши дети получали самые комфортные условия для занятий различными видами спорта. Через спорт мы воспитываем достойных граждан, от которых зависит будущее. Президент Российской Федерации и Правительство России ставят амбициозные задачи – создать всем жителям нашей страны максимально доступные условия для занятий спортом. От имени Министерства спорта я благодарю организаторов и строителей Ледового дворца и поздравляю всех с этим прекрасным праздником».

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил слаженную командную работу проектировщиков, строителей, представителей разных уровней и ветвей власти, спортивных федераций и всех, кто был причастен к появлению в Иркутске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

«Общими усилиями мы создали единственный за Уралом центр зимних видов спорта. Этот уникальный объект отвечает всем мировым стандартам. Общая площадь центра – 55 тысяч квадратных метров. Есть ледовая арена, спортивный, хореографический и тренажёрные залы, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница. Центр «Байкал» – это огромный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона, в будущее иркутского спорта», – подчеркнул Игорь Кобзев.

В новом спортивном комплексе будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, кёрлингу, конькобежному спорту и другим видам спорта. Арена отвечает требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований.

В день открытия в Ледовом дворце прошли первые состязания – стартовал этап Кубка России по хоккею с мячом. После торжественной церемонии зрители увидели матч иркутской «Байкал-Энергии» и новосибирского «Сибсельмаша». Хозяева льда устроили болельщикам настоящий праздник – победили со счётом 10:0.

Церемония открытия и хоккейные матчи проходили при условии 50-процентной загрузки трибун в связи с ограничениями, действующими в регионе из-за COVID-19. Часть билетов распространялась бесплатно. Так, зрителями церемонии открытия и матча «Байкал-Энергия» – «Сибсельмаш» стали врачи, которые работали с больными коронавирусом. Болельщики выразили им свою благодарность аплодисментами и развернули баннер «Спасибо, доктор!».

Олег Матыцин и Игорь Кобзев также встретились с членами студенческих строительных отрядов, которые оказывали помощь при возведении Ледового дворца «Байкал».

Фото: пресс-служба врио губернатора Иркутской области

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI