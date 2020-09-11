В Красноярском крае по постановлениям прокуратуры к административной ответственности привлечены организация и должностное лицо

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Норильска Красноярского края с привлечением специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провела проверку исполнения природоохранного законодательства.

Установлено, что 29 июня 2020 на полигоне отходов произошло возгорание. Эксплуатирующей организацией полигона является общество с ограниченной ответственностью «Байкал-2000».

В нарушение требований природоохранного законодательства, организация допустила длительное горение отходов, которое привело к выбросам в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При этом проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу у юридического лица отсутствовал. Кроме того, организацией не определены санитарно-защитные зоны на объекте, а при негативном воздействии на окружающую среду не осуществлялся мониторинг её состояния.

Выявленные нарушения явились основанием для внесения хозяйствующему субъекту представления, а также возбуждения в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях.

По постановлениям прокурора г. Норильска юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта), ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), назначены наказания в виде штрафов на сумму 240 тыс. рублей.

Соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды находится на особом контроле прокуратуры г. Норильска.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI