Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря реформе школьного питания, область получила дополнительные федеральные средства на организацию горячих приёмов пищи, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в ходе рабочей поездки в регион оценил организацию горячего питания в школах.

Парламентарий напомнил, что закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием, вступили в силу с 1 сентября. Изменения в законодательство затронули порядок предоставления питания, а также требования к качеству и безопасности продуктов, которые используются для приготовления завтраков и обедов в школах.

Как отметил Владимир Круглый, благодаря реформе школьного питания, Орловская область получила дополнительные федеральные средства в размере 127 млн рублей на организацию горячих приёмов пищи. Теперь питание орловских школьников младших классов на 95 проц. оплачивает федеральный бюджет, и лишь 5 проц. средств пойдут из областной казны.

«В Орловской области бесплатное питание в начальных классах было организовано и ранее. При этом норма расходов составляла 40 рублей - пополам за счёт средств областного и муниципального бюджетов. С 1 сентября изменились источники финансирования и норматив питания, стоимость первого приёма пищи увеличилась до 56,4 рублей на ребёнка, на два рубля стало больше финансирование обеда», — сообщил Владимир Круглый.

В ходе рабочей поездки в регион сенатор посетил несколько школ в Кромском районе Орловской области. Он оценил материально-техническую базу их пищеблоков, контроль качества и безопасности продуктов. По мнению парламентария, во всех учебных учреждениях созданы достойные условия для организации горячего питания для ребят.

«Исходя из расширенных финансовых возможностей совместно с Роспотребнадзором уже переработано меню. В частности, в него не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней. Также родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания», — продолжил Владимир Круглый.

Сенатор указал на то, что детское питание должно быть здоровым. В частности, при производстве продукции для него не должно использоваться сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

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