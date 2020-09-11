Source: Russia – Council of the Federation

Реализация Федеральной программы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» — одна из задач национального проекта «Экология», отмечает сенатор.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в онлайн семинар-совещании на тему «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области. Экономическая эффективность использования энергетических ресурсов».

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В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и энергетики Ростовской области, Министерства транспорта Ростовской области, руководители и специалисты предприятий, руководители объединений работодателей.

Как отметил сенатор, национальный проект «Экология» занимает важное место в социально-экономической политике нашего государства и является одним из самых масштабных. К числу первоочередных задач этого проекта относится реализация федеральной программы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения».

«В Ростовской области ведется активная работа по реализации пилотного регионального проекта «Развитие рынка газомоторного топлива. В рамках встречи прошел диалог участников рынка, обозначены перспективы развития, существующие проблемы и пути их решения», — сообщил Владимир Лакунин.

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