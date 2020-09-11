В. Рязанский отчитался перед депутатами Курской областной Думы о своей работе в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Курской областной Думы.

Сенатор в ходе заседания отчитался перед депутатами об итогах своей работы в Совете Федерации за 2019 год.

По словам Валерия Рязанского, в повестку дня были внесены 32 вопроса, в том числе, вносящие изменение в постановление регионального парламента об учреждении именной стипендии Курской областной Думы для студентов.

Расширяется категория граждан, имеющих право на получение выплаты: стипендиатами смогут стать не только студенты из малоимущих семей, но и те, кто получает социальную стипенди

«Изменениями расширяется категория граждан, имеющих право на получение выплаты: стипендиатами смогут стать не только студенты из малоимущих семей, но и те, кто получает социальную стипендию», — пояснил сенатор.

Депутаты поздравили Владимира Фирсова со вступлением в должность Уполномоченного по правам человека в Курской области. Омбудсмен, приступивший к исполнению обязанностей второй раз, принёс присягу и поблагодарил законодателей за поддержку.

Валерий Рязанский в рамках работы в регионе встретился с руководством обособленного подразделения «КурскАтомЭнергоСбыт»

Валерий Рязанский также встретился с руководством обособленного подразделения «КурскАтомЭнергоСбыт» — гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона. На примере деятельности компании парламентарий ознакомился с ходом подготовки к реализации федерального закона в области, согласно которому вовремя проверять исправность счетчиков и осуществлять ремонт также будут организации, которые эксплуатируют оборудование или поставщик электроэнергии.

Валерий Рязанский в рамках работы в регионе встретился с руководством обособленного подразделения «КурскАтомЭнергоСбыт»

«С июня этого года собственники не отвечают за состояние прибора учета, а также не будут обязаны сообщать о поломке прибора, или нарушения его целостности. Но есть и исключения – когда приборы размещены внутри дома, или в пределах земельного участка», — пояснил парламентарий.

Сенатор также посетил Курский государственный техникум технологий и сервиса — учебное заведение, которое готовит кадры для индустрии питания и торговли, а затем провел личный прием граждан. По словам законодателя, проблемы всех обратившихся к нему граждан были взяты на контроль.

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