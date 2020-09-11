В Североморске военный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенническом хищении топлива на сумму 20 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В военной прокуратуре Северного флота утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одной из котельных жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота и двух работников коммерческой организации – капитанов нефтеналивного судна. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, злоумышленники с января 2018 года по май 2019 года похитили принадлежащее Минобороны России котельное топливо – мазут флотский общей стоимостью 20 млн рублей, предназначенное для обеспечения отопительного сезона одного из военных городков.

Также бывший начальник котельной дал взятку в размере 230 тыс. рублей начальнику жилищно-коммунального ЖЭКО за сокрытие выявленных фактов хищения топлива.

В ходе следствия часть причиненного преступлением материального ущерба в размере 7,2 млн рублей возмещена. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест на общую сумму более 13 млн рублей и 730 евро.

Уголовное дело направлено в Полярный районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

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