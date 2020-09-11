«Газпром» наращивает мощности Чаяндинского месторождения

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 сентября 2020, 19:20

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.

На Востоке России продолжается планомерное наращивание добычных мощностей на Чаяндинском месторождении в Якутии. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 103 газовых скважин, установки предварительной подготовки газа (УППГ-2) и установки мембранного выделения гелиевого концентрата. Кроме того, будет завершено расширение мощностей действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3). С этого объекта газ поступает в газопровод «Сила Сибири».

Ведутся работы по обустройству Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В частности — эксплуатационное бурение и расчистка площадки для сооружения первой УКПГ.

На газопроводе «Сила Сибири» близятся к завершению строительно-монтажные работы на компрессорной станции (КС) «Иван Москвитин», развернуто строительство в рамках следующих этапов проекта. Идет подготовка трассы для участка газопровода от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского.

В ходе реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода продолжаются пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях. На третьей и четвертой линиях идет установка газоразделительного оборудования. На пятой и шестой линиях завершается заливка фундаментов и начата сборка технологических эстакад. В целом статус реализации проекта достиг 66%.

«Газпром» продолжает расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. В настоящее время сварено 206 км — больше половины линейной части газопровода.

В Надым-Пур-Тазовском регионе «Газпром» завершает реализацию комплексного проекта по выводу жидких углеводородов. Речь идет о пуске в работу нефтеконденсатопровода «Уренгой — Пур-Пэ», конденсатопровода-перемычки, нефтеперекачивающей станции «Уренгойская» и установки стабилизации конденсата. Объекты позволят транспортировать конденсат, добываемый на ачимовских залежах Уренгойского месторождения.

Компания развивает Ямальский центр газодобычи. В текущем году на Бованенковском месторождении, в частности, будут подключены 52 газовые скважины. На Харасавэйском месторождении продолжается бурение добычных скважин, сварка и укладка газопровода-подключения до Бованенковского месторождения.

Ведется расширение мощностей Северного газотранспортного коридора. Готовятся к вводу в эксплуатацию вторые цеха на КС «Чикшинская» (газопровод «Бованенково — Ухта — 2»), «Новоприводинская» и «Новоюбилейная» (газопровод «Ухта — Торжок — 2»). Идет сооружение газотранспортных мощностей на участке от г. Грязовца до строящейся КС «Славянская».

В районе п. Усть-Луга продолжается реализация проекта создания интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа («Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга»). Ведется расчистка площадки сооружения будущего предприятия.

Продолжаются работы на строящемся Комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая».

Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов компании будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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