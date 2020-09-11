Г. Карелова: Необходимо совершенствовать законодательное обеспечение креативной индустрии

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в работе фестиваля-форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в работе фестиваля-форума «Российская креативная неделя», который проходит с 11 по 13 сентября в Москве.

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На открытии фест-форума вице-спикер огласила приветственный адрес от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и пожелала участникам плодотворной работы.

В своем выступлении Галина Карелова отметила, что Совет Федерации уделяет постоянное внимание развитию сферы креативных индустрий в регионах. В 2018 году на втором Евразийском женском форуме состоялась экспертная дискуссия на тему «Женщины в развитии креативных индустрий», которая показала, что женщины достойно представлены в креативном секторе и добиваются в нем больших успехов. Работа в этом направлении ведется в рамках деятельности Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ, а также продолжится на третьем Евразийском женском форуме в 2021 году.

Креативная индустрия – динамично развивающийся сектор экономики во всех странах мира

«Креативная индустрия – динамично развивающийся сектор экономики во всех странах мира. Для обмена передовыми практиками и опытом в интересах национальных приоритетов Организация Объединенных Наций объявила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Рост креативных индустрий в России соответствует мировым темпам. Однако потенциал страны еще не раскрыт в полной мере, и у нас есть огромные возможности», – сказала Галина Карелова.

Совет Федерации совместно с ФГБУ «Роскультцентр» и фондом «Инносциум» запустил пилотный проект программы по развитию креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе. В его рамках разрабатывается региональная концепция программы развития и комплексной поддержки креативных индустрий, в том числе законодательного регулирования отрасли. «В июле текущего года думой Ханты-Мансийского автономного округа уже принят закон, который вводит понятия креативных индустрий и креативного продукта. Закон предусматривает имущественную, финансовую, информационную и образовательную поддержку креативных индустрий. Посмотрим, как он будет работать и как можно адаптировать его к другим территориям», – подчеркнула заместитель Председателя СФ.

Как отметила вице-спикер СФ, креативные индустрии объединяют разные направления деятельности и творческие рынки. «Уровень их развития, масштаб, коммерческая успешность различаются. И есть отрасли, которым требуется особая поддержка. Например, народным художественным промыслам».

Галина Карелова сообщила, что Совет Федерации провел мониторинг регионального законодательства, показавший, что в 66 субъектах приняты соответствующие законодательные акты и действует целый комплекс мер поддержки НХП.

Временная комиссия СФ по сохранению и развитию НХП готовит предложения по поправкам к законопроекту Министерства промышленности и торговли России о внесении изменений в Федеральный закон «О народных художественных промыслах».

Вице-спикер СФ выразила уверенность, что на фест-форуме пройдут конструктивные дискуссии, обмен практиками и презентации перспективных проектов, хедлайнерами которых являются региональные команды со всех уголков страны. Старт проекта «Зажигай креативные индустрии», отдельных тематических блоков «Экосистемные кластеры в легкой промышленности» и «Законодательное обеспечение креативных индустрий» дадут мощный импульс дальнейшему продвижению креативных отраслей экономики.

«Что касается отдельного закона по разным отраслям, относящимся к креативным индустриям, то необходимо внимательное изучение вопроса. Совет Федерации готов поддержать инициативы, которые будут способствовать развитию этой сферы», – заключила Галина Карелова.

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