Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#КД НТИ#НТИ11.09.2020 20:00

Дан старт серии обучающих онлайн-вебинаров

Сегодня, 11 сентября 2020 года, состоялся дистанционный обучающий вебинар для учителей, педагогов и наставников по инженерно-техническому направлению Олимпиады Кружкового движения НТИ профиля «Инженерия космических систем/Спутниковые системы».

В рамках вебинара был проведен обзор возможностей конструктора профориентационного урока, который был представлен в виде разработанных методических материалов длительностью 45 и 90 минут для учащихся школ 8-11 классов. Участники смогли познакомиться с практическими задачами конструктора урока, а также изучить алгоритм их решения.

В завершение организаторы рассказали о соревнованиях команд в формате Олимпиады Кружкового движения НТИ как способе вовлечения школьников в инженерное творчество. Серия вебинаров продолжается и уже 14 сентября 2020 года в 17:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция по профилю «Анализ космических снимков и геопространственных данных».

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Кружковое движение НТИ решает задачу формирования в России следующего поколения инженеров и ученых, обладающих высоким уровнем профессионализма, способных задумывать и реализовывать проекты, доводить их до результата, создавать новые организационные решения и технологические компании.

В течение нескольких лет Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает космический профиль Олимпиады КД НТИ по таким направлениям как «Инженерия космических систем/Спутниковые системы», «Аэрокосмические системы» и «Анализ космических снимков и геопространственных данных», в рамках которых ежегодно принимают участие более шести тысяч участников.

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