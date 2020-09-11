Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в рамках Недели приемов по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки провела прием граждан в дистанционном формате, в том числе с использованием телефонной связи.

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В ходе общения с жителями, сенатор ответила на интересующие граждан вопросы об эпидемиологической ситуации в регионе, в режиме реального времени были приняты обращения граждан.

В частности, от жительницы Пителинского района Рязанской области поступило обращение по проблеме кадровой неукомплектованности ГБУ РО «Пителинская ЦРБ», приводящей к снижению эффективности оказания медицинской помощи населению. Совместно с министерством здравоохранения Рязанской области было проведено рабочее совещание и после принятия ряда управленческих решений вопрос был решен.

«Прием граждан — замечательная возможность выслушать и помочь жителям региона. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый заявитель был услышан», — сказала сенатор.

Ирина Петина подчеркнула, что вопросы и обращения граждан должны быть проработаны и решены.

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