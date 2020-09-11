Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1711.09.2020 10:10

«Космическая» сессия экипажей продолжается

До экзаменационных комплексных тренировок экипажей длительной экспедиции МКС-64 остается менее двух недель. Перед итоговыми испытаниями «Фаворам» и «Казбекам» (позывные основного и дублирующего экипажей) предстоит сдать еще несколько основных практических экзаменов на тренажерах Центра.

В четверг, 10 сентября 2020 года, у командира пилотируемого корабля «Союз МС-17» Сергея Рыжикова и бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова прошла экзаменационная тренировка на специализированном тренажёре «Дон-Союз». В ходе четырехчасового экзамена комиссией оценивались навыки космонавтов при выполнении ручного причаливания и перестыковки корабля «Союз МС» со станцией. Неделей ранее успешно справились с этим испытанием дублеры Олег Новицкий и Петр Дубров.

Во время экзамена Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков находились вместе в спускаемом аппарате тренажера «Дон-Союз». По циклограмме тренировки сначала командир выполняет режим в соответствии с условиями своего билета и получает оценку, затем — бортинженер. Инструктор, в свою очередь, вводит нештатную ситуацию, которую на этапе причаливания экипаж должен распознать и правильно на нее отреагировать. Безусловно, в условиях реального космического полета командир и бортинженер корабля «Союз-МС» работают в паре, но в ходе экзамена комиссия проверяет навыки выполнения причаливания и перестыковки каждого члена экипажа в отдельности.

В перечне основных работ в период экспедиции МКС-64 запланировано выполнение перестыковки корабля «Союз МС-17» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на малый исследовательский модуль «Поиск». Являясь штатной операцией, выполняемой вручную, перестыковка требует от экипажа ответственности и слаженных действий. Даже если этой операции нет в программе полета, во время полугодовой миссии может возникнуть необходимость совершить перестыковку корабля с одного узла МКС на другой.

Экзаменационная комиссия отметила отлично развитые операторские качества командиров экипажей Сергея Рыжикова и Олега Новицкого, имеющих большой опыт летной подготовки и космических полетов. Высокую оценку получили и бортинженеры, сдававшие этот экзамен впервые в составе экипажей. Сергей Кудь-Сверчков и Петр Дубров продемонстрировали в ходе экзамена ключевые профессиональные навыки и знания, полученные за время многолетней подготовки в ЦПК.

«Космическая сессия» экипажей МКС-64 в ЦПК завершится 22-23 сентября 2020 года экзаменационными комплексными тренировками. 27 сентября космонавты и астронавты отправятся на Байконур для прохождения завершающего этапа предстартовой подготовки.

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