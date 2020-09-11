Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История11.09.2020 12:10

К 85-летию со дня рождения Германа Титова

«11 сентября отмечается знаменательное событие в истории отечественной космонавтики — 85 лет со дня рождения Германа Степановича Титова — советского космонавта, Героя СССР. Мы вместе с вами гордимся не только беспримерным космическим подвигом нашего соотечественника, но и тем весомым вкладом, который он внес в создание космических комплексов и систем, в том числе направленных на повышение обороноспособности нашего государства», — с такими словами обратились к участникам XXIV научно-практической конференции и I научно-практических чтений космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции.

Двухдневное мероприятие (9-10 сентября 2020 года), посвященное памяти Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Германа Титова, началось накануне празднования юбилея в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Министерства обороны РФ и продолжилось в подмосковном Краснознаменске. В этих общественно-научных встречах приняла участие делегация из Центра подготовки космонавтов, где в начале 60-х годов первый отряд космонавтов готовился к покорению космического пространства. Работники ЦПК рассказали об особенностях подготовки Германа Титова к его легендарному полету, поделились основными результатами суточной экспедиции на корабле «Восток-2».

Юбилейную дату со дня рождения «серебряного» космонавта отмечают по всей стране. Памятные мероприятия проходят на ВДНХ, на родине Германа Титова в Алтайском крае, в школах, гимназиях и музеях, названных в его честь.

Дорогу в космос человечеству проложил Юрий Гагарин. Он был первый, кто шагнул в неизвестность. Приняв эстафету, начатую своим верным товарищем, Герман Титов совершил второй шаг, более осознанный и сложный. Спустя всего четыре месяца после полета Гагарина на орбите Земли состоялись космические дебюты Титова: первый суточный полет, первый сон и обед, первая фото и видеосъемка.

Суточный полет на корабле «Восток-2» потребовал от Германа Степановича мужества и выдержки, профессионализма и силы духа. Совершив 17 витков вокруг Земли, преодолев почти 700000 километров за 25 часов, Герман Титов ступил на неизведанную тропу покорения космоса, которая привела его последователей к длительным космическим экспедициям. Пример Германа Титова воодушевляет тех, кто вот уже почти 60 лет идёт дорогой первооткрывателей Вселенной. Ветераны-космонавты и отряд космонавтов, руководство и сотрудники ЦПК помнят о легендарном полете космонавта № 2 и гордятся тем, что являются его последователями в деле освоения космического пространства.

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