М. Павлова: «Доступная среда» должна предполагать доступные реабилитационные услуги

Source: Russia – Council of the Federation

В Челябинской области создан уникальный спортивно-реабилитационный клуб для людей с инвалидностью.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области во время работы в регионе посетила спортивно-реабилитационный клуб для инвалидов «Феликс» в поселке Увельском. Сенатор встретилась с организатором клуба, жительницей поселка, 15-ти кратной чемпионкой мира по паралимпийскому армрестлингу Ольгой Буниной.

Маргарита Павлова во время работы в регионе посетила спортивно-реабилитационный клуб для инвалидов «Феликс» в поселке Увельском

Сенатор обсудила с тренерским составом и спортсменами клуба проблемы и вопросы паралимпийского спорта на периферии. Среди важных – возможность сдавать нормы ГТО людям с инвалидностью, доступность реабилитационных услуг для сельчан, создание условий для занятий спортом для сельчан.

Люди с инвалидностью проживают не только в больших городах, но и в селах нашей страны. Чтобы их жизнь была полноценной нужны действенные меры государственной поддержки

Маргарита Павлова подарила клубу виброплатформу, необходимую спортсменам не только для повышения качества тренировок, но и для реабилитации, укрепления мышечного каркаса, улучшения координации движений, улучшения амплитуды травмированных суставов. С просьбой оснастить клуб виброплатформой ранее обратилась к сенатору организатор клуба.

«Люди с инвалидностью проживают не только в больших городах, но и в селах нашей страны. Чтобы их жизнь была полноценной, и они не чувствовали себя выброшенными из жизни, нужны действенные меры государственной поддержки. В первую очередь нужна доступная медицина и реабилитация. Только ежедневная реабилитация может поднять человека на ноги. Такие проекты крайне важно поддерживать и внедрять повсеместно», — заявила Маргарита Павлова.

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