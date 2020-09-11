Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Наука#МКС11.09.2020 16:24

На Байконуре продолжается подготовка модуля «Наука» к запуску

На космодроме Байконур начался очередной этап подготовки модуля «Наука» к запуску на Международную космическую станцию. В настоящее время продолжается подготовка к заводским контрольным испытаниям. После прибытия модуля в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 космодрома Байконур проведены работы по подготовке «Науки» к перегрузке и установке на рабочее место.

Cпециалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и предприятий российской ракетно-промышленной промышленности были проведены работы по подготовке транспортировочного вагона к выгрузке изделия, его перегрузке на транспортный агрегат и доставке к рабочему месту. Специалисты сняли с модуля защиту, применяемую во время транспортировки изделия: демонтировали технологический головной обтекатель и переходный технологический отсек. После этого материальная часть, выполнявшая свою задачу по сохранению изделия во время транспортировки, была перемещена на место хранения.

Одновременно с этим модуль был установлен в бандажные кольца и перемещен на рабочее место для проведения монтажно-сборочных работ. За прошедшую неделю были выполнены работы по открытию люка активного гибридного агрегата стыковки, установлена технологическая защита, а затем к изделию была пристыкована камера чистоты, предохраняющая изделие от попадания загрязнений и обеспечивающая комфортные условия работы внутри изделия.

Специалисты провели работы внутри модуля по демонтажу штатного пола и панелей интерьера, для дальнейшей установки технологических полов. В ходе работ с изделием постоянно проводится его осмотр и выполняются параллельные работы по установке микрометеоритной защиты. Сотрудники завода «Энергии» провели работы по установке блока телекамеры, подстыковке разъемов к активному гибридному агрегату стыковки, а также монтажу устройств под размещение научной аппаратуры, используемой для проведения космических экспериментов.

За текущую неделю на изделии проведены автономные проверки механизмов антенн, проведен входной контроль кабелей технологической бортовой кабельной сети, отработка стенда раскрытия солнечных батарей. Российская космическая промышленность долгое время не реализовывала подобные масштабные проекты и поэтому каждый день ставит перед специалистами РКК «Энергия» и предприятий ракетно-промышленной промышленности России новые сложные задачи.

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