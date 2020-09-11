Н. Журавлев посетил Нерехтский район Костромской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в регион сенатор также побывал в областной детской больнице в Костроме.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области посетил Нерехтский муниципальный район Костромской области.

Сенатор провел встречу с руководством района. Предметом обсуждения стало благоустройство парка имени Ленина. Это одна из самых популярных в городе досуговых площадок. Восстановительные и ремонтные работы проводятся на федеральные средства, а также субсидии, выделенные по областной программе общественных инициатив.

По словам Николая Журавлева, город меняется, в первую очередь, благодаря активной позиции самих нерехтчан. Серьезную поддержку оказывает администрация области. «В результате растет количество площадок, благоустроенных для отдыха жителей. Это имеет огромное значение как для подрастающего поколения, так и для взрослого населения».

Растет количество площадок, благоустроенных для отдыха жителей. Это имеет огромное значение как для подрастающего поколения

Сенатор возложил цветы к памятнику маршала авиации Александра Новикова, установленного в одноименном сквере города Нерехты.

Николай Журавлев возложил цветы к памятнику маршала авиации Александра Новикова, установленного в одноименном сквере города Нерехты

В рамках рабочей поездки в регион Николай Журавлев вместе с губернатором Сергеем Ситниковым СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области посетил областную детскую больницу в Костроме.

В учреждении завершается капитальный ремонт отделения патологии новорожденных и детей раннего возраста. На выделенные из областного бюджета средства проведены масштабные работы. По национальному проекту в ближайшие дни в больницу поступит современный компьютерный томограф с ангиографом.

Инновационное оборудование позволит проводить диагностику на месте, не направляя пациентов на обследование за пределы области. В дальнейшем планируется строительство нового лечебно-диагностического корпуса, где будут расположены поликлиника, диагностическое отделение, операционный блок и реанимация, рассказал сенатор.

MIL OSI