Олег Матыцин встретился со спортивной общественностью Иркутской области

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Иркутск провёл встречу со спортивной общественностью региона. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе встречи представители спортивной общественности интересовались вопросами реконструкции спортивных объектов региона, в том числе Дворца спорта «Труд», создания спортивной инфраструктуры для видов спорта, в частности пулевой стрельбы.

Олег Матыцин отметил важность создания доступной спортивной инфраструктуры в регионах страны, а также работы тренерского состава в любом виде спорта.

«Необходимо сделать спорт фактором социальной стабильности. Для этого важен кадровый состав и создание инфраструктуры. Когда на территории региона есть объекты мирового уровня, можно там и тренироваться, и проводить крупные соревнования. Важно сохранить баланс спорта высших достижений и массового спорта», – подчеркнул Министр.

«Мы начали огромную работу по развитию массового спорта в регионе с формирования спортивной инфраструктуры, – сказал Игорь Кобзев. – В этом году ведётся строительство и реконструкция 17 спортивных объектов, из них восемь новых комплексов введут в эксплуатацию в этом году. Сегодня открывается Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». И это большой праздник для всех жителей области».

Министру сообщили, что в муниципалитетах Иркутской области возобновлено строительство Домов спорта, начата реконструкция стадиона «Шахтёр» в Черемхово. До конца года будет завершено строительство плавательного бассейна в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительных комплексов в столице региона, а также в Иркутском, Шелеховском, Казачинско-Ленском, Усть-Удинском и Жигаловском районах.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году установлены малые спортивные площадки ГТО в 13 районах области. Введены в строй физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Братске и Киренске.

В ходе встречи Олег Матыцин вручил тренерам Иркутской области ведомственные награды Минспорта России.

Кроме этого, Олег Матыцин и Игорь Кобзев посетили финальные бои всероссийских соревнований по боксу класса «А» среди мужчин и женщин, которые проходят во Дворце спорта «Труд».

«В Иркутской области создана хорошая материально-техническая база. Если руководство региона выразит желание провести турниры всероссийского и международного масштаба, Министерство спорта Российской Федерации поддержит эту инициативу. Профессиональные команды здесь есть, мы это видим на многих соревнованиях», – отметил Министр.

Фото: пресс-служба врио губернатора Иркутской области

Пресс-служба Минспорта России

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