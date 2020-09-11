Олег Матыцин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопросы развития доступной спортивной инфраструктуры в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 сентября, в ходе рабочего визита в Иркутск Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

Стороны обсудили развитие в регионе физической культуры и спорта и реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Одним из центральных направлений развития спортивной инфраструктуры в Иркутской области является строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в муниципальных образованиях рядом со школами. Преимущество таких универсальных площадок в том, что они могут использоваться не только учениками, но и другими жителями населённых пунктов.

Олег Матыцин отметил важность строительства таких спортивных объектов: «Необходимо создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности в районах, муниципальных образованиях. Речь идёт, прежде всего, о быстровозводимых, не дорогостоящих спортивных объектах. По опыту многих регионов мы видим, что такие спортивные площадки становятся центром притяжения людей, сразу возникает очень комфортная социальная среда и для детей, и для взрослых».

Игорь Кобзев сообщил, что в настоящее время около 40% жителей Иркутской области занимаются физической культурой и спортом, к 2024 года этот показатель планируется довести до 55% в соответствии с национальными задачами.

При этом врио губернатора подчеркнул, что количество занимающихся спортом в молодёжной среде значительно выше.

«Иркутская область – молодёжный регион. Доля детей и молодёжи, выбирающих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, сейчас уже более 67%. К 2024 году эту цифру мы планируем увеличить до 85%. Для этого решаются задачи по обеспечению спортивной инфраструктурой», – заявил Игорь Кобзев.

В ходе встречи было подписано новое Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Иркутской областью о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Оно предполагает совместное развитие спортивной инфраструктуры на территории региона, оснащение спортивных объектов и команд необходимым инвентарём, организацию проведения массовых мероприятий, а также всестороннюю поддержку спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба губернатора Иркутской области

Пресс-служба Минспорта России

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