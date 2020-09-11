Олег Матыцин ознакомился с экстрим-парком «Урам» в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Казань посетил экстрим-парк «Урам», который примет I Всероссийские уличные игры (Urban Games) с 18 по 21 сентября 2020 года.

Олег Матыцин подчеркнул, что в Республике Татарстан уделяется большое внимание развитию разных видов спорта. Новый спортивный объект должен привлечь внимание жителей и поспособствовать популяризации BMX, роллер спорта, брейкинга, различных экстремальных видов спорта.

Программа Urban Games включает в себя 10 видов спорта (семь соревновательных и три показательных). Соревновательные – баскетбол (дисциплина 3х3), танцевальный спорт (дисциплина брейкинг), велосипедный спорт (дисциплина BMX-фристайл), роллер спорт, чир спорт, футбольный фристайл, скейтбординг. Показательные – текбол, паркур и роуп скиппинг (спортивная скакалка).

Всего на соревнованиях будет разыграно 80 комплектов медалей, ожидается около 1000 участников.

Новый экстрим-парк «Урам» отвечает всем требованиям комфорта и безопасности посетителей. В парке расположены современные спортивные объекты для организации тренировочного процесса и проведения всероссийских и международных соревнований.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан, пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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