О. Алексеев: Необходимо развивать чувство патриотизма у подрастающего поколения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ Олег Алексеев и Сергей Аренин наградили благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края».

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области наградили личными благодарственными письмами победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края». Церемония награждения прошла в Саратове в историческом парке «Россия – Моя история».

Такие конкурсы способствуют развитию патриотизма у подрастающего поколения

«Такие конкурсы способствуют развитию патриотизма у подрастающего поколения, помогают понять уникальность родного края. Символично, что награждение состоялось в историческом парке «Россия – Моя история». Во время церемонии на большом экране демонстрировались выдержки из конкурсных работ ребят, где было видно, как бережно они относятся к родному городу, Волге, природе. После вручения для всех провели экскурсию по музею, где ребятам увлекательно рассказали об исторических этапах нашей Родины, в том числе и Саратовской области», – сообщил Олег Алексеев.

Сенаторы РФ Олег Алексеев и Сергей Аренин наградили благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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Олег Алексеев наградил благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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На церемонии награждения благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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Сенаторы РФ Олег Алексеев и Сергей Аренин наградили благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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Сенаторы РФ Олег Алексеев и Сергей Аренин наградили благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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Сенаторы РФ Олег Алексеев и Сергей Аренин наградили благодарственными письмами победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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Четвертый год Совет Федерации поддерживает проведение Всероссийской детской школы – конкурса «Портрет твоего края». Ребята в форме эссе, сочинений, диалогов, дискуссий рассуждают на тему любви к своей малой родине. В конкурсе участвовали свыше 200 тысяч ребят из 24 регионов страны. Определен 191 победитель, из них 10 человек из Саратова.

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