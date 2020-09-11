Source: Russia Federal Space

#Роскосмос11.09.2020 12:16

Рабочая поездка в ЗАТО Солнечный

В среду, 9 сентября 2020 года, состоялась совместная рабочая поездка представителей Госкорпорации «Роскосмос» и Агентства стратегических инициатив в ЗАТО «Солнечный» Тверской области.

Руководство Центра городских компетенций и Центра молодежных инициатив АСИ приняли участие в обсуждении вопросов развития городской среды ЗАТО Солнечный и повышения качества жизни его жителей, а также в формировании актуальной молодежной повестки совместно с представителями «Союза активной молодежи» филиала ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина» «Завод «Звезда».

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