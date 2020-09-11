Стартовал X Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед»

Source: Gazprom in Russian
Релиз
11 сентября 2020, 10:00
ПАО «Газпром», Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов России объявляют о начале юбилейного X Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» для представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ.
Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России и ближнем зарубежье.
Оргкомитет конкурса приглашает к участию спортивных журналистов (штатных и внештатных сотрудников) российских и иностранных русскоязычных СМИ. На конкурс принимаются работы на русском языке, вышедшие в эфир или опубликованные в печатных или электронных СМИ в период с 15 октября 2019 года по 15 октября 2020 года.
Конкурсные работы будут оценены отдельно для федеральных и региональных СМИ в следующих номинациях:
— «Лучший репортаж/фильм/сюжет» (для телевидения);
— «Лучший радиорепортаж» (единая номинация для российских федеральных и региональных СМИ);
— «Лучшая публикация» (для печатных и интернет-изданий);
— «Лучший фоторепортаж/фоторабота» (для печатных и интернет-изданий);
— «Будущее спортивной журналистики» (лучшая работа молодого автора в возрасте до 21 года для всех видов российских федеральных и региональных СМИ).
При подведении итогов будут также вручены специальные призы «Патриарх», «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» и «Юбилей».
Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться по 15 октября 2020 года по электронной почте energiya2020@olympic.ru.
Финал юбилейного X фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 11 декабря 2020 года в Москве.
Справка
Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован ПАО «Газпром» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2200 журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторами X фестиваля-конкурса «Энергия побед» стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация спортивных журналистов России. ПАО «Газпром» является генеральным партнером конкурса.
История активного взаимодействия «Газпрома» и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. «Газпром» оказывал поддержку ОКР для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Лондоне (2012) и Сочи (2014). В рамках подготовки к зимним Играм-2014 «Газпром» создал уникальные спортивные и производственные объекты.
23 октября 2014 года «Газпром» и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. «Газпром» стал Генеральным спонсором Олимпийской команды России и оказывал ей поддержку в рамках подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро (2016) и Пхенчхане (2018).
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