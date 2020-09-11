С. Березкин: Законодателям необходимо тщательно прорабатывать любой вопрос, заданный в ходе приема граждан

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Сенатор провел прием граждан в Ярославской области.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел прием граждан в регионе.

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В удаленном режиме во время приема был также подключен представитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, что позволило оперативно решать проблемы, связанные с оказанием помощи конкретным пациентам.

«Большая часть обращений граждан касалась социальной сферы и сферы здравоохранения. По некоторым вопросам была проведена устная консультация, другие были направлены в департамент здравоохранения области и взяты на контроль», — отметил Сергей Березкин.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась по всей стране на сегодняшний день, каждый гражданин должен получить своевременную и надлежащую ему медицинскую помощь.

«Необходимо тщательно прорабатывать любой вопрос, заданный гражданином, а также принимать во внимание поступившие предложения. Убежден, что тесное взаимодействие с Правительством области и департаментом здравоохранения позволит быстро и качественно решать возникающие вопросы», — добавил Сергей Березкин.

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