С. Митин: Своевременное переоформление и выделение рыболовных участков очень значимо для любительского рыболовства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал итоги заседания Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области прокомментировал итоги заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

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В ходе мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, были рассмотрены вопросы реализации Федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацию». Заседание провела заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Участники дискуссии обсудили вопросы развития любительского рыболовства, предоставления рыболовных участков для любительского рыболовства, разработки правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать уловы водных биоресурсов, добываемых при осуществлении любительского рыболовства.

Сергей Митин напомнил, что Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу 1 января 2020 г. В целях его реализации изданы своевременно все нормативные правовые акты: 4 постановления Правительства РФ, 1 распоряжение Правительства РФ и 1 приказ Министерства сельского хозяйства РФ.

Сенатор отметил, что Комитет, в соответствии с поручением, данным на пленарном заседании Совета Федерации в ходе рассмотрения Федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проводит мониторинг разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм этого Федерального закона. Парламентарий подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, а затем был рассмотрен на расширенном заседании профильного Комитета верхней палаты парламента.

Принятие нормативных актов позволило своевременно переоформить более 450 договоров пользования рыболовными участками для осуществления любительского рыболовства и дополнительно сформировать в субъектах Российской Федерации 85 таких участков

Сергей Митин считает, что принятие нормативных актов позволило своевременно переоформить более 450 договоров пользования рыболовными участками для осуществления любительского рыболовства и дополнительно сформировать в субъектах Российской Федерации 85 таких участков. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О Порядка обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи водных биологических ресурсов и требований к данной маркировке» к 2020 г. территориальными управлениями Росрыболовства в регионах, где допускается применение сетных орудий лова, зарегистрированы в установленном порядке, более 80 тысяч таких орудий лова, принадлежащих гражданам.

Парламентарий указал на особую значимость переоформления и выделения рыболовных участков для осуществления любительского рыболовства ценных видов рыб, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма, созданию новых рабочих мест, поступление денежных средств в региональные бюджеты.

«Создание правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать уловы водных биоресурсов, добываемых при осуществлении любительского рыболовства, возможно только после внесения соответствующих изменений в Федеральный закон о любительском рыболовстве. Концепцию таких изменений поручено разработать Минсельхозу России», — подчеркнул Сергей Митин.

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