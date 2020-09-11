Т. Гигель провела прием граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период

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В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Сергей Коваленко и председатель комитета Государственного Собрания – Эл Курултай по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела прием граждан.

На повестке дня стояли вопросы организации ритмичной работы системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся непростой эпидемиологической обстановки в регионе.

Присутствовавшие на встрече министр здравоохранения региона Сергей Коваленко, председатель комитета Государственного Собрания – Эл Курултай по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева и управляющая Фондом социального страхования РФ по Республике Алтай Светлана Кудрявцева дали необходимые пояснения по каждой из поднятых жителями проблем, высказали свое видение по сложившейся ситуации.

В ходе мероприятия сенатор отметила, что с первых дней распространения коронавирусной инфекции руководством страны принимаются беспрецедентные меры по защите здоровья граждан и медперсонала, вынужденного ежедневно работать в «красной зоне».

Сегодня появилась возможность дать ход поступившим со стороны медиков предложениям, касающимся, в том числе, расширения перечня медицинского персонала вспомогательного звена для предоставления им дополнительных страховых гарантий

По словам Татьяны Гигель, сегодня появилась возможность дать ход поступившим со стороны медиков предложениям, касающимся, в том числе, расширения перечня медицинского персонала вспомогательного звена для предоставления им дополнительных страховых гарантий.

«Эта поправка касается санитарно-технического персонала, а также людей, работающих в инфекционных госпиталях для лечения больных, зараженных коронавирусом», — уточнила законодатель.

На приеме также был поднят вопрос оснащения палат в стационарных отделениях больниц «кнопками вызова медицинского персонала».

Парламентарий считает, что отсутствие «кнопок вызова» в наших больницах создает ряд проблем в случае необходимости оказать экстренную помощь больным, особенно в ночное время. Татьяна Гигель высказалась за выделение необходимых средств на установку «кнопок вызова медперсонала» в региональном бюджете следующего года.

По словам парламентария, также заслуживает внимания поднятая проблема качества предоставляемых медицинских услуг в поликлиниках. Как выяснилось в ходе общения с жителями, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в лечебных учреждениях возникли сложности по прохождению флюорографии, компьютерной томографии у плановых и экстренных больных, не связанных с инфекционным заражением.

По словам министра здравоохранения Сергея Коваленко, исправить ситуацию можно при условии закупки дополнительного оборудования. Министр сообщил, что необходимые для этого средства в бюджете уже заложены.

Татьяна Гигель считает, что личные приемы граждан дают возможность оперативно реагировать на острые социальные, правовые, бытовые проблемы. «И как показывает практика, многие из них можно решить оперативно».

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