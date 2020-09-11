Т. Кусайко: Для предотвращения случаев суицида необходима активная работа ведомств и всего общества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции по вопросам противодействия самоубийствам.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в пресс-конференции по вопросам противодействия самоубийствам.

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В мероприятии на тему «День противодействия самоубийствам: предварительные итоги года в России» также приняли участие руководитель филиала ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» «Телефон неотложной психологической помощи» 051 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Любовь Терневская и другие эксперты.

Обсуждались причины, приводящие к суициду, и меры, предпринимающиеся в стране для сокращения числа самоубийств.

Татьяна Кусайко приняла участие в пресс-конференции по вопросам противодействия самоубийствам

Как отметила Татьяна Кусайко, в мире 1,5 процента смертей приходится на суициды. «Суициды в большинстве случаев совершают люди трудоспособного возраста, подростки», — обратила внимание сенатор.

С 2017 года в Уголовном Кодексе предусмотрена ответственность за склонение к самоубийству и пропаганду самоубийств

При этом, по ее словам, прежняя редакция Уголовного кодекса не всегда позволяла привлечь виновных в «доведении до самоубийства» к ответственности.

«С 2017 года в Уголовном Кодексе предусмотрена ответственность за склонение к самоубийству и пропаганду самоубийств. Эта статья предусматривает уголовное наказание сроком до восьми лет», — сообщила законодатель.

Она напомнила, что в августе 2020 года был принят закон, соавтором которого она является, в части предоставления информации о состоянии здоровья лиц, не достигших возраста совершеннолетия.

«Согласно внесенным изменениям, родители смогут получать информацию от врачей о состоянии здоровья и опасных зависимостях своих детей в возрасте до 18 лет. Прежде, после того как подросткам исполнилось 15 лет, получить от медиков сведения об их здоровье родители не могли», — пояснила Татьяна Кусайко.

По ее словам, до принятия закона, если врачи или психологи обнаруживали какие‑либо проблемы со здоровьем у подростков, они не могли рассказать о них родителям детей.

«Это являлось врачебной тайной. Новые поправки разрешают специалистам раскрывать такие данные. Родители или опекуны имеют право узнать информацию о здоровье подростка без его согласия. Согласно Семейному кодексу, родители несут ответственность за состояние здоровья и воспитание своих детей», — отметила законодатель.

Она добавила, что сами несовершеннолетние зачастую не сообщают взрослым, например, о беременности или травмах, получаемых во время конфликтов с ровесниками. Несчастная влюбленность или травля со стороны сверстников — нередкие причины суицидальных попыток несовершеннолетних», — заметила Татьяна Кусайко.

Она заключила, что для предотвращения случаев суицида необходима активная работа различных ведомств, фондов социальной направленности, телефонов доверия, психологических служб, работы в семье.

Ежегодно 10 сентября проводится Всемирный день предотвращения самоубийств, в который поддерживается деятельность по предотвращению самоубийств во всем мире.

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