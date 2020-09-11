Этап Кубка студенческой парусной лиги пройдёт в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

12 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт этап Кубка студенческой парусной лиги – 2020. Фестиваль студенческого парусного спорта проводится на грант Министерства спорта Российской Федерации, выделенный Российскому студенческому спортивному союзу на реализацию проекта «Студенческие лиги – спорт без границ!» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В спортивной части фестиваля примут участие студенческие команды высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Заявки подали 12 команд из девяти вузов: Университета ИТМО, Санкт-Петербургского горного университета, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

Для всех студентов, прошедших регистрацию в качестве болельщиков, будут организованы обучающие тематические мастер-классы как на берегу, так и на борту яхты.

Кубок студенческой парусной лиги в этом году проходит как многоэтапное спортивное мероприятие в различных регионах страны. Всего запланировано шесть этапов: в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Финал Кубка состоится в Севастополе.

Программа фестиваля:

9:30 – сбор, регистрация гоночных экипажей;

10:30 – открытие соревнований, брифинг, жеребьёвка яхт;

11:00 – проход на яхты, выход на воду, начало мастер-классов;

12:00 – старт первой гонки;

16:00 – возвращение экипажей в клуб;

17:00 – награждение.

Пресс-служба Минспорта России

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